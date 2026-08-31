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Сједница предсједништва СНСД-а у проширеном саставу

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 08:36

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Главни одбор СНСД-а

Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу биће одржана данас у Бањалуци.

Сједница ће бити одржана у 13.00 часова у просторијама Секретаријата странке, најављено је из СНСД-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

СНСД

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