Аутор:АТВ редакција
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Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу биће одржана данас у Бањалуци.
Сједница ће бити одржана у 13.00 часова у просторијама Секретаријата странке, најављено је из СНСД-а.
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