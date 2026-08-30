Минић учествовао на Купу Републике Српске у гађању летећих мета

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић учествовао је данас у Козарској Дубици на 25. Купу Републике Српске у гађању летећих мета.
"Честитке побједничкој екипи Ловачком удружењу `Црњелово` на одличном резултату, као и свим учесницима на спортском такмичењу и дружењу", написао је Минић на "Иксу".
Такмичењу у Козарској Дубици, које је окупило ловце и стријелце из цијеле Републике Српске, присуствовао је и министар унутрашњих послова Жељко Будимир.
У Козарској Дубици данас сам са ловцима и стријелцима из цијеле Републике Српске, на 25. Купу Републике Српске у гађању летећих мета.— Саво Минић (@minic_savo) August 30, 2026
Честитке побједничкој екипи ЛУ „Црњелово“ на одличном резултату, као и свим учесницима на спортском такмичењу и дружењу. pic.twitter.com/VOh9J6Av1C
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