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Минић учествовао на Купу Републике Српске у гађању летећих мета

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 18:58

Коментари:

3
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић учествовао је данас у Козарској Дубици на 25. Купу Републике Српске у гађању летећих мета.

"Честитке побједничкој екипи Ловачком удружењу `Црњелово` на одличном резултату, као и свим учесницима на спортском такмичењу и дружењу", написао је Минић на "Иксу".

Такмичењу у Козарској Дубици, које је окупило ловце и стријелце из цијеле Републике Српске, присуствовао је и министар унутрашњих послова Жељко Будимир.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Козарска Дубица

Коментари (3)

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