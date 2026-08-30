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Песков: Москва остаје отворена за преговоре

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 18:19

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Москва остаје отворена за преговоре руске и украјинске делегације у Турској, али тренутно не види предуслове да до њих дође, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Остајемо отворени за такве преговоре. Нажалост, још не можемо да потврдимо да постоје било какви предуслови за њих. Они не постоје - рекао је Песков новинарима.

Он је оптужио Кијев да одбија да се обавеже на стварне мировне напоре.

(Срна)

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Украјина

Кремљ

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