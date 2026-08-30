Песков: Москва остаје отворена за преговоре

Аутор:АТВ редакција
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Москва остаје отворена за преговоре руске и украјинске делегације у Турској, али тренутно не види предуслове да до њих дође, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Остајемо отворени за такве преговоре. Нажалост, још не можемо да потврдимо да постоје било какви предуслови за њих. Они не постоје - рекао је Песков новинарима.
Он је оптужио Кијев да одбија да се обавеже на стварне мировне напоре.
(Срна)
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