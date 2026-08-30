Србин протјеран из Хрватске због бугарског документа

Аутор:АТВ редакција
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Србин је ухапшен на граничном прелазу Славонски Брод након што је приликом изласка из Хрватске полицији показао возачку дозволу Бугарске за коју је утврђено да је фалсификована.
Потврдила је то Полицијска управа бродско-посавска.
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Он је управљао аутомобилом хрватских регистарских ознака, а полиција је током граничне контроле посумњала у вјеродостојност његове возачке дозволе, након чега је ухапшен и приведен у полицијску станицу.
"Приликом граничне контроле 32-годишњак је полицијским службеницима на увид дао возачку дозволу Републике Бугарске за коју је изражена сумња у њену вјеродостојност. Због тога је ухапшен и приведен у полицијску станицу", саопштили су из ПУ бродско-посавске.
Криминалистичким истраживањем потврђена је сумња да је возачка дозвола фалсификована. Према наводима полиције, он ју је наводно набавио од непознате особе на подручју Бугарске како би незаконито стекао право да управља моторним возилима.
Полиција је утврдила и да је аутомобилом управљао прије него што је стекао право на самостално управљање моторним возилима било које категорије.
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Против њега ће бити поднесена кривична пријава Општинском државном тужилаштву у Славонском Броду због сумње да је починио кривично дјело фалсификовања докумената.
"Полицијски службеници против 32-годишњака подносе кривичну пријаву Општинском државном тужилаштву у Славонском Броду због сумње у почињење кривичног дјела Фалсификовање докумената", наводе из полиције.
Осим кривичне пријаве, у управном поступку донесено је рјешење о отказу његовог боравка у Хрватској.
Наложено му је да земљу напусти у року од три дана, уз забрану уласка и боравка у Хрватској у трајању од три мјесеца.
Због прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја уручен му је и прекршајни налог на 1.386,36 евра, уз трошкове поступка, пренио је портал "Независне".
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