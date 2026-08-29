Мотоциклиста (18) прегазио зеца, па се закуцао у стуб: Преминуо на лицу мјеста

Аутор:АТВ редакција
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У Новом Чеминцу у петак увече догодила се саобраћајна несрећа у којој је погинуо 18-годишњи мотоциклиста из Јагодњака.
Несрећа се догодила око 22:50 сати, када се младић својим мотоциклом, беломанастирских регистарских ознака, кретао из правца запада ка истоку.
Према полицијском извјештају, 18-годишњак је током вожње ударио и прегазио зеца који се налазио на коловозу. Због тога је изгубио контролу над мотоциклом и приликом кочења ударио у расвјетни стуб.
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Младић је од задобијених повреда преминуо на мјесту несреће. У тренутку несреће на глави је имао прописно причвршћену заштитну кацигу.
Полицијски службеници Полицијске станице Бели Манастир обавили су увиђај, а тијело погинулог младића је, по налогу дежурног замјеника општинског државног тужиоца у Осијеку, превезено на Клинички завод за патологију и судску медицину КБЦ-а Осијек, гдје ће бити обављена обдукција.
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