Logo

Мотоциклиста (18) прегазио зеца, па се закуцао у стуб: Преминуо на лицу мјеста

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 10:33

Коментари:

0
Мотоциклиста (18) прегазио зеца, па се закуцао у стуб: Преминуо на лицу мјеста
Фото: Envato/bialasiewicz

У Новом Чеминцу у петак увече догодила се саобраћајна несрећа у којој је погинуо 18-годишњи мотоциклиста из Јагодњака.

Несрећа се догодила око 22:50 сати, када се младић својим мотоциклом, беломанастирских регистарских ознака, кретао из правца запада ка истоку.

Према полицијском извјештају, 18-годишњак је током вожње ударио и прегазио зеца који се налазио на коловозу. Због тога је изгубио контролу над мотоциклом и приликом кочења ударио у расвјетни стуб.

Полиција РС

Хроника

Хаос у Бијељини: Дрогирао се усред контроле па напао и повриједио полицајца

Младић је од задобијених повреда преминуо на мјесту несреће. У тренутку несреће на глави је имао прописно причвршћену заштитну кацигу.

Полицијски службеници Полицијске станице Бели Манастир обавили су увиђај, а тијело погинулог младића је, по налогу дежурног замјеника општинског државног тужиоца у Осијеку, превезено на Клинички завод за патологију и судску медицину КБЦ-а Осијек, гдје ће бити обављена обдукција.

(Вечерњи.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

погинуо мотоциклиста

Коментари (0)

Прочитајте више

Паника у Европи: Зима није ни близу, а страх је већ у костима

Свијет

Паника у Европи: Зима није ни близу, а страх је већ у костима

5 ч

0
Зашто данас чешће долази до развода? Ово су главни узроци

Љубав и секс

Зашто данас чешће долази до развода? Ово су главни узроци

5 ч

1
Lisice zatvor pritvor

Србија

Пијан гризао, чупао и тукао супругу

5 ч

0
Годишњица монструозности НАТО-а: Убијали цивиле и користили радиоактивну муницију

Република Српска

Годишњица монструозности НАТО-а: Убијали цивиле и користили радиоактивну муницију

5 ч

1

Више из рубрике

Одузета ракија

Регион

Од домаћина одузета ракија, сада се продаје за 2,40 КМ по литри

6 ч

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Регион

Човјек палио отпад, па страдао у пожару који је сам изазвао

7 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Регион

Мушкарац (38) се јавио у Хитну због болова у прсима и високог притиска: Послат у чекаоницу, па преминуо

20 ч

0
Пожар Омиш

Регион

Још једна жртва пожара у Омишу: Преминуо тешко повријеђени мушкарац

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Невријеме са крупним ледом причинило штету на подручју Кнежице

15

21

Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

15

08

Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

14

55

Како ублажити главобољу без таблете?

14

48

Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима