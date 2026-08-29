Милићевић: Хелез користи смрт генерала Младића за опасни напад на Србију, Српску и Дејтон

Аутор:АТВ редакција
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Министар без портфеља у Влади Србије задужен за дијаспору Ђорђе Милићевић истакао је да недопустиво и политички опасно то што министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез користи смрт генерала Ратка Младића за опасан напад на Србију, Републику Српску и српски народ, те за отворено довођење у питање Дејтонског споразума.
Милићевић наводи да свако има право на свој однос према генералу Младићу, његовој улози и прошлости.
"Али када један министар одбране смрт човека користи да затражи најстроже међународне санкције Србији, оспори њен европски пут, Републику Српску назове `геноцидном творевином` и позове на преиспитивање оправданости њеног постојања, онда више не говоримо о реакцији на једну смрт, већ о веома опасној политичкој агенди", поручио је Милићевић.
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Он је истакао да посебно забрињава чињеница да овакве поруке долазе од министра одбране, те запитао ко је Зукан Хелез да одређује да ли Србија заслужује европску будућност и да позива на њено кажњавање, саопштено је из Милићевићевог кабинета, преноси "Срна".
Милићевић истиче да Србија свој европски пут води у складу са сопственим интересима и одлукама својих грађана, а не према политичким жељама било ког министра из Сарајева.
Напомиње да Србија поштује БиХ, њен територијални интегритет и Дејтонски споразум и очекује потпуно исто поштовање према Србији и Републици Српској.
Милићевић је нагласио да Република Српска није никаква "историјска грешка", већ уставна категорија, један од два ентитета БиХ и резултат међународног мировног споразума којим је окончан рат.
Он је указао да у Хелезовој изјави није најопаснији чак ни рјечник који користи, него отворени позив да се преиспита постојање Републике Српске и ревидира Дејтон.
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"Ко жели да отвори питање постојања Републике Српске, отвара питање темеља на којима већ више од три деценије почива мир у БиХ", истакао је он, те навео да то није пут ка помирењу и европској будућности региона, него ка новим подјелама и нестабилности.
Милићевић напомиње да ће Србија наставити да поштује БиХ и Дејтонски споразум, али ће исто тако инсистирати да се поштују Република Српска и права српског народа.
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