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Комисија примила поднеске ГИК-а Добој

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:42

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Централна изборна комисија /ЦИК/ примила је неколико поднесака Градске изборне комисије /ГИК/ Добој који се односе на предлагање кандидата и именовање чланова бирачких одбора, речено је Срни у овој комисији.

"С обзиром на то да смо поднеске примили мејлом тек јуче послије подне и јутрос ништа више о конкретном предмету не можемо саопштити", рекла је портпарол ЦИК-а Максида Пирић.

У одговору на питање Срне да ли ЦИК БиХ разматра приговоре који се односе на сумње у недопуштено трговање бирачким мјестима и неправилности у предлагању кандидата за бирачке одборе у Добоју, наводи се да би, ако те сумње буду потврђене, то представљало кршење Изборног закона за које политички субјекат може бити кажњен од 3.000 КМ до 30.000 КМ.

"За овај прекршај, осим новчаних казни, ЦИК може изрећи и друге санкције предвиђене Изборним законом", наводе из Комисије.

Из ЦИК-а БиХ напомињу да је одредбама Изборног закона БиХ забрањено лажно представљање у име било које политичке странке, коалиције, листе независних кандидата или независног кандидата као и злоупотреба законског права на учешће у раду бирачког одбора.

Изборни закон забрањује фиктивно представљање у име политичког субјекта којем је мјесто у бирачком одбору припало са циљем погодовања другом којем то мјесто није припало.

Ова забрана примјењује се и на предсједнике и на чланове бирачког одбора.

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је јуче Срни да је поднијела приговор ГИК-у Добој због озбиљних сумњи у недопуштено трговање бирачким мјестима и неправилности у предлагању кандидата за бирачке одборе за предстојеће опште изборе.

"Затражила сам да се спорна листа одбаци и да се предмет прослиједи Централној изборној комисији БиХ", истакла је Вулићева.

Медији су раније објавили да се на списку бирачких одбора Странке за БиХ у Добоју налазе искључиво активисти СДС-а, а да је овлаштено лице ове странке функционер Покрета сигурна Српска.

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Тагови :

ГИК

Добој

ЦИК БиХ

Изборни закон

СДС

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