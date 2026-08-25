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ГИК Добој ће предати пријаву ЦИК-у због трговине члановима бирачких одбора између Странке за БиХ и СДС-а

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 12:04

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ГИК
Фото: АТВ

На сједници Градске изборне комисије Добој која се одржава данас, 25. августа, расправљаће се о приједлозима за чланове бирачких одбора и замјенике које су предложили политички субјекти.

Како је раније објавио портал "Аваза", на списку бирачких одбора Странке за БиХ налазе се искључиво активисти СДС-а, а овлаштена особа испред ове странке је функционерка Покрета сигурна Српска у Добоју.

Предсједник СДС-а Добој Стефан Гаврић изјавио је јучер за "Аваз" да су дали допуштење својим активистима да се пријаве за бирачке одборе испред других странака и да у томе нема ништа спорно.

SDS-070925

БиХ

Активисти СДС-а попуњавају бирачке одборе Странке за БиХ у Републици Српској?

Према информацијама "Аваз", Градска изборна комисија Добој ће предати пријаву Централној изборној комисији БиХ због овог случаја.

Подсјећамо, измјенама Изборног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит, јасно је забрањена трговина члановима бирачких одбора.

"Забрањено је лажно представљање у име било које политичке странке, коалиције, листе независних кандидата или независног кандидата као и злоупотреба законског права на учешће у раду бирачког одбора испред једног политичког субјекта противно одредби члана 2.19 овог закона и то фиктивним представљањем у име политичког субјекта којем је мјесто у бирачком одбору припало са циљем погодавања другом политичком субјекту којем то мјесто у бирачком одбору није припало. Ова забрана примјењује се и на чланове бирачког одбора", пише у члану 7.3 Изборног закона БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СДС

Добој

бирачки одбори

ЦИК БиХ

СБиХ

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