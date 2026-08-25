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Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 12:40

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Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку
Фото: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

УС опен, посљедњи гренд слем турнир у години, већ је заправо почео – квалификације су у пуном јеку, а другачији формат микса стартује данас (уторак).

Ипак, оно главно почиње у недељу, 30. августа – главни жријеб у синглу.

Сви који тенис воле помно биће уз званични Јутјуб канал УС опена и у четвртак тачно од 18 сати по средњоевропском времену, тј. у подне по локалном.

Тада се одржава жријеб и тада ћемо сазнати како изгледа пут Новака Ђоковића, као и ривале Хамада Међедовића и Миомира Кецмановића.

Први носилац у мушкој конкуренцији је Александер Зверев – први пут у историји да је први носилац тенисер који никада није био свјетски број један.

У женској конкуренцији је први носилац бранилац титуле Арина Сабаленка.

(Спортклуб)

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Тагови :

УС Опен

Новак Ђоковић

тенис

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