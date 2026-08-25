Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку

Аутор:АТВ редакција
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УС опен, посљедњи гренд слем турнир у години, већ је заправо почео – квалификације су у пуном јеку, а другачији формат микса стартује данас (уторак).
Ипак, оно главно почиње у недељу, 30. августа – главни жријеб у синглу.
Сви који тенис воле помно биће уз званични Јутјуб канал УС опена и у четвртак тачно од 18 сати по средњоевропском времену, тј. у подне по локалном.
Тада се одржава жријеб и тада ћемо сазнати како изгледа пут Новака Ђоковића, као и ривале Хамада Међедовића и Миомира Кецмановића.
Први носилац у мушкој конкуренцији је Александер Зверев – први пут у историји да је први носилац тенисер који никада није био свјетски број један.
У женској конкуренцији је први носилац бранилац титуле Арина Сабаленка.
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