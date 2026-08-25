Ђоковић и Сабаленка добили нове ривале

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић и Арина Сабаленка добили су нове ривале на УС Опену, пошто су се Френсис Тијафо и Лејла Фернандес повукли.
Поменути пар се повукао из такмичења због Тијафоове повреде, а организатори УС Опена су одмах реаговали и одредили нове противнике.
Новак и Арина играће против Катерине Сињакове и Хенрија Патена, искусних дубл играча који годинама биљеже добре резултате у тој конкуренцији.
Они су без проблема савладали Татјану Марију и Валентина Вашероа, а потом су без изгубљеног сета избацили Пејтон Стернс и Кристијана Харисона.
Биће тешко за српско-бјелоруски пар да направи добар резултат у овој конкуренцији, а побједа би заиста била прилично велико изненађење.
Меч је на програму од 17 часова.
(Б92)
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