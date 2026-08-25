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Шокантне сцене у престоници: Десетине мртвих у нападу банди на Хаитију

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:46

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Становници покушавају да преврну аутомобил како би блокирали улицу док протестују због полицијске интервенције након смртоносних напада банди у насељу Кенскоф у Порт о Пренсу, Хаити
Фото: Tanjug / AP / Odelyn Joseph

Најмање 42 особе убијене су у нападу банди на Хаитију, јавили су у понедјељак локални медији, док наоружане групе настављају да шире контролу у овој карипској земљи погођеној насиљем, преноси дпа.

Напад се догодио током ноћи у Кенскофу, граду око 10 километара јужно од престонице Порт-о-Пренса, јавио је Радио "Télé Galaxie", позивајући се на градоначелника Жана Масијона.

Други локални медији навели су да је број мртвих између 20 и 47.

У почетку није било јасно да ли су нападачи настојали да се обогате или да прошире подручје под својом контролом.

Припадници банди напали су током ноћи центар општине, запалили бројне куће и упали у цркву у којој су се склониле расељене особе, јавила је ова телевизијска станица. Полиција је на крају потиснула нападаче и поново успоставила контролу над подручјем.

Прелазна влада Хаитија потврдила је да се напад догодио, али није саопштила број жртава. Напад је описала као "гнусан криминални напад" и подигла безбједносне снаге на највиши степен приправности. Такође су распоређена појачања.

Кенскоф се налази на надморској висини од око 2.000 метара и сматра се релативно популарним стамбеним подручјем због хладније климе. Хаити је најсиромашнија земља Кариба. Очекује се да ће у земљи са готово 12 милиона становника 13. децембра бити одржани избори, први од 2016. године.

Хаити је без предсједника од убиства Жовенела Моиза у јулу 2021. године, док је већ ионако нестабилна безбједносна ситуација измакла контроли. Банде контролишу више од 80 одсто престонице и прошириле су нападе на друге заједнице, укључујући силовање жена и регрутовање дјеце.

Подаци Уједињених нација показују да су наоружане банде само током првих пет мјесеци ове године на Хаитију убиле 2.300 људи. Према тим подацима, још више од 1.100 људи је повријеђено, док је готово 100 особа киднаповано, пише Телеграф.

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