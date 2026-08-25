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Порука из Москве: "Јасно је, то је егзистенцијална пријетња"

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:13

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Порука из Москве: "Јасно је, то је егзистенцијална пријетња"
Фото: Танјуг/АП

Замјеник председника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је данас да је НАТО за Русију војно-политички блок који се и даље шири и да његово ширење представља егзистенцијалну пријетњу за Москву.

"Овај војно-политички блок, непријатељски настројен према нама, не само да наставља да постоји, већ се стално шири", рекао је Медведев у интервјуу за лист "Јужна Осетија".

Он је тако, како се наводи, коментарисао планове за пријем нових чланица из постсовјетских земаља, најпре Грузије, а затим Украјине, пренио је Тасс.

Према његовим ријечима, "апсолутно" је јасно да све то ствара егзистенцијалну пријетњу по Русију.

Он је додао да су Москви потребне гаранције НАТО-а да Русију неће напасти друге државе и да ће престати све непријатељске активности против земље, преноси Танјуг.

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Подијели:

Тагови :

Москва

Дмитриј Медведев

НАТО

Русија

Јерменија

Грузија

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