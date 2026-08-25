Порука из Москве: "Јасно је, то је егзистенцијална пријетња"

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник председника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је данас да је НАТО за Русију војно-политички блок који се и даље шири и да његово ширење представља егзистенцијалну пријетњу за Москву.
"Овај војно-политички блок, непријатељски настројен према нама, не само да наставља да постоји, већ се стално шири", рекао је Медведев у интервјуу за лист "Јужна Осетија".
Он је тако, како се наводи, коментарисао планове за пријем нових чланица из постсовјетских земаља, најпре Грузије, а затим Украјине, пренио је Тасс.
Према његовим ријечима, "апсолутно" је јасно да све то ствара егзистенцијалну пријетњу по Русију.
Он је додао да су Москви потребне гаранције НАТО-а да Русију неће напасти друге државе и да ће престати све непријатељске активности против земље, преноси Танјуг.
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