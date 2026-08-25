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Инди објавила језиву поруку: "Умрле су ми мајка и сестра и нисам у жалости!"

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:09

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пјевачице сестре музика свађа сукоб
Фото: Instagram/indy_ara_indira, editaradinovic

Контроверзна пјевачица Инди подијелила је језиву објаву на свом званичном Инстаграм профилу, која је шокирала јавност.

„Јуче су ми преминуле мајка и сестра. У једном дану два живота су се угасила за мене. Нисам у жалости. Само да се зна! 23.08.2026. Од данас немам ни мајку, ни сестру“, навела је Инди на свом Инстаграм сторију.

Ова објава шокирала је фанове широм региона, али се Арадиновићева овдје није зауставила, већ је наставила са прозивкама на рачун њене сестре, Едите Арадиновић, која је недавно постала и мајка.

Инди објава Инстаграм 1
Инди објава Инстаграм 1
Instagram/printscreen

„Едита, замолила бих те да у овим најљепшим тренуцима и тешким како кажеш се тако и понашаш и опходиш према животу. Мени је тебе жао што се управо контрадикторно понашаш, од онога што лијепо говориш у јавности. Ти и ја најбоље знамо зашто и како си довела до овога, да ЈЕДНО ПРИЧАШ, А ДРУГО РАДИШ. Нема потребе да ме неко тако воли“, навела је Инди.

Инди објава Инстаграм 2
Инди објава Инстаграм 2
Instagram/printscreen

Подсјећања ради, ово није први сукоб на релацији сестара Арадиновић, а које су се неколико пута у прошлости свађале и мириле, а долазило је и до физичког обрачуна.

Разлог поменуте објаве јавности још увијек није познат, док на друштвеним мрежама многобројни фанови очекују Едитин одговор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пјевачица Инди

Едита Арадиновић

Свађа

Сукоб

Пјевачица

Инстаграм

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