Logo

Пентагон не искључује употребу војне силе против Техерана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:27

Коментари:

0
Пентагон се види са Вашингтоновог споменика у сриједу, 19. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Администрација предсједника САД Доналда Трампа не искључује употребу војне силе против Ирана, изјавио је министар рата Пит Хегсет.

"Не искључујемо извођење удара било гдје у Ормуском мореузу или око Ирана", рекао је Хегсет новинарима.

Коментаришући најаве администрације да планира "економски дан Де" против иранске економије, Хегсет је додао да Иран неће моћи да издржи економски притисак који се на њега врши, пренио је Ројтерс.

Министарство финансија САД најавило је да уводи нове санкције за више од 60 правних лица, појединаца и пловила повезаних са Ираном.

Министар Скот Бесент рекао је да ће земљама које не буду поштовале нове америчке санкције Ирану фактички бити ускраћен приступ америчком долару, јавио је ТАСС.

Он је додао да је упозорење одговарајући приступ, и да не жели да уништи глобални финансијски систем искључивањем земаља из доларског платног система, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пентагон

Вашингтон

Америка

Иран

Израел

Техеран

Ормуски мореуз

Коментари (0)

Више из рубрике

Аналена Бербок нашла нови посао

Свијет

Аналена Бербок нашла нови посао

2 ч

0
Иран објавио локације за убиство сина Доналда Трампа

Свијет

Иран објавио локације за убиство сина Доналда Трампа

2 ч

1
Врховни суд САД-а омогућио Трампу да ограничи гласање поштом

Свијет

Врховни суд САД-а омогућио Трампу да ограничи гласање поштом

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Супруга шефа компаније Антропик годинама комуницирала са Епстином

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

27

Не избјегавајте дињу и лубеницу само због количине шећера, кажу стручњаци

09

19

Ако цијели дан проводите сједећи – једноставна вјежба за леђа и врат може вам помоћи

09

06

САД нуде милионе за информације о пет високих иранских званичника

08

58

„Заштитимо дјецу у саобраћају“: Ђаци поново на улицама

08

56

Рекордан број одрона на Мон Блану: Чак 450 од почетка године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима