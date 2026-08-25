Пентагон не искључује употребу војне силе против Техерана

Аутор:АТВ редакција
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Администрација предсједника САД Доналда Трампа не искључује употребу војне силе против Ирана, изјавио је министар рата Пит Хегсет.
"Не искључујемо извођење удара било гдје у Ормуском мореузу или око Ирана", рекао је Хегсет новинарима.
Коментаришући најаве администрације да планира "економски дан Де" против иранске економије, Хегсет је додао да Иран неће моћи да издржи економски притисак који се на њега врши, пренио је Ројтерс.
Министарство финансија САД најавило је да уводи нове санкције за више од 60 правних лица, појединаца и пловила повезаних са Ираном.
Министар Скот Бесент рекао је да ће земљама које не буду поштовале нове америчке санкције Ирану фактички бити ускраћен приступ америчком долару, јавио је ТАСС.
Он је додао да је упозорење одговарајући приступ, и да не жели да уништи глобални финансијски систем искључивањем земаља из доларског платног система, преноси Срна.
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