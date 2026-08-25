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У Српској рођене 23 бебе

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:10

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Беба
Фото: pexels/Helena Lopes

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе - 12 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Осам беба рођено је у Бањалуци, три у Невесињу, по двије у Бијељини, Источном Сарајеву, Фочи, Градишци и Приједору, а по једна у Требињу и Зворнику.

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и два дјечака, у Невесињу двије дјевојчице и један дјечак, у Бијељини и Источном Сарајеву по два дјечака, Фочи двије дјевојчице, у Градишци дјевојчица и дјечак, као и у Приједору, док је у Зворнику и Требињу рођен по један дјечак.

Порођаја у протекла 24 часа није било у породилишту у Добоју.

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рођене бебе

бебе

Република Српска

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