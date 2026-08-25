Рекордан број одрона на Мон Блану: Чак 450 од почетка године

Аутор:АТВ редакција
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На Мон Блану, највишем врху Алпа ове године је забележен рекордан број одрона, од почетка године чак 450. Француски планинар снимио је тренутак одрона.
Рекордне температуре довеле су до топљења леда, због чега су све три класичне руте за успон на Мон Блан затворене због високог ризика од нових одрона.
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