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Рекордан број одрона на Мон Блану: Чак 450 од почетка године

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:56

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Монблан је највиши врх Алпа и највиши врх западне Европе. Висок је око 4807 метара. Монблан се налази на граници Француске и Италије.
Фото: pexels/Manon Ridet

На Мон Блану, највишем врху Алпа ове године је забележен рекордан број одрона, од почетка године чак 450. Француски планинар снимио је тренутак одрона.

Рекордне температуре довеле су до топљења леда, због чега су све три класичне руте за успон на Мон Блан затворене због високог ризика од нових одрона.

(спутник србија)

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Тагови :

Планина

Монт Бланк

Алпи

одрон

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