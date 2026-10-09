Logo

У другом плану: Снежана Ружичић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

09.10.2026 10:44
У другом плану: Снежана Ружичић

У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо Снежану Ружичић, начелника општине Језеро.

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

„У другом плану” вечерас у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У другом плану

Милица Ного

Дејан Рауш

Више из рубрике

Битно: О женама које су побиједиле болест

Емисије

Битно: О женама које су побиједиле болест

4 ч

0
АТВ јутро, 12.10.2026.

Емисије

АТВ јутро, 12.10.2026.

8 ч

0
На глобалном плану: Кина, протести, наука и приче које су обишле свијет

Емисије

На глобалном плану: Кина, протести, наука и приче које су обишле свијет

1 д

0
Битно: Саобраћајни колапс у Бањалуци

Емисије

Битно: Саобраћајни колапс у Бањалуци

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Умро Горан Баре

15

14

Још један предиван гест у Бањалуци: Младићу враћен изгубљени новчаник

15

12

Из Кремља најавили: Ускоро телефонски разговор Путина и Трампа

15

08

Мали Урош из Бањалуке се огласио о Џекиној поруци

15

04

Ћосић: Дјеца су гарант будућности и опстанка Источног Сарајева

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима