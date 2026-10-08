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Битно: Саобраћајни колапс у Бањалуци

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Извор:

АТВ

08.10.2026 11:53
Битно: Саобраћајни колапс у Бањалуци
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о саобраћајном хапсу коју је блокирао Бањалуку.

Кружни токови се граде, али саобраћај не напредује. Улаже се у скулптуре, али инфраструктура, изгледа, може да сачека. Па ових дана, у Бањалуци, и пут од тачке А до тачке Б постаје тест стрпљења. Колоне су све дуже, обуставе све бројније, а грађанимамолба за још мало стрпљења. Колико још мало, питање је на које бисмо хтјели да сазнамо одоговр? И има ли, осим стрпљења, и неко рјешење?

За „Битно” говоре: Драган Лукач, шеф клуба одборника СНСД-а u Скупштина града Бањалука, проф. др Данислав Драшковић, декан Саобраћајног факултета Паневропског универзитета Апеирон и Мирослав Јаћимовић, саобраћајни стручњак.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Драгана Божић

саобраћај

Бањалука

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