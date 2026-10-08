Битно: Саобраћајни колапс у Бањалуци

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о саобраћајном хапсу коју је блокирао Бањалуку.
Кружни токови се граде, али саобраћај не напредује. Улаже се у скулптуре, али инфраструктура, изгледа, може да сачека. Па ових дана, у Бањалуци, и пут од тачке А до тачке Б постаје тест стрпљења. Колоне су све дуже, обуставе све бројније, а грађанимамолба за још мало стрпљења. Колико још мало, питање је на које бисмо хтјели да сазнамо одоговр? И има ли, осим стрпљења, и неко рјешење?
За „Битно” говоре: Драган Лукач, шеф клуба одборника СНСД-а u Скупштина града Бањалука, проф. др Данислав Драшковић, декан Саобраћајног факултета Паневропског универзитета Апеирон и Мирослав Јаћимовић, саобраћајни стручњак.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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