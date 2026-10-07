Битно: Формирање власти на нивоу БиХ

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о формирању власти на нивоу БиХ.
Избори су завршени, почела је изборна математика. Ко ће с ким формирати власт на нивоу БиХ и хоће ли бити новог покушаја да се власт направи без изборних побједника? СНСД убједљиво први у Српској, ХДЗ учврстио своју позицију, а послије 16, иако не узастопних година, Хрвати добијају члана Предсједништва чији избор њихове водеће политичке странке не оспоравају тврдњом да је резултат већинске воље бошњачког бирачког тијела. Ко ће с ким за преговарачки сто, гдје су црвене линије и како ће изгледати нова политичка слагалица БиХ?
За „Битно” говоре: Јосип Бркић, замјеник министра спољних послова БиХ и међународни секретар ХДЗ-а БиХ, Сњежана Новаковић Бурсаћ, члан Предсједништва СНСД-а, Милан Петковић, посланик Уједињене Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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