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Битно: Формирање власти на нивоу БиХ

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Извор:

АТВ

07.10.2026 15:37
Битно: Формирање власти на нивоу БиХ
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о формирању власти на нивоу БиХ.

Избори су завршени, почела је изборна математика. Ко ће с ким формирати власт на нивоу БиХ и хоће ли бити новог покушаја да се власт направи без изборних побједника? СНСД убједљиво први у Српској, ХДЗ учврстио своју позицију, а послије 16, иако не узастопних година, Хрвати добијају члана Предсједништва чији избор њихове водеће политичке странке не оспоравају тврдњом да је резултат већинске воље бошњачког бирачког тијела. Ко ће с ким за преговарачки сто, гд‌је су црвене линије и како ће изгледати нова политичка слагалица БиХ?

За „Битно” говоре: Јосип Бркић, замјеник министра спољних послова БиХ и међународни секретар ХДЗ-а БиХ, Сњежана Новаковић Бурсаћ, члан Предсједништва СНСД-а, Милан Петковић, посланик Уједињене Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

Избори 2026

СНСД

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