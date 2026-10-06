Битно: Анлиза Општих избора 2026

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о протеклим Општим изборима.
Ко је изненадио, а ко очекивано прошао?
Ко је највећи губитник избора?
Како ће изгледати Народна скупштина Републике Српске?
За „Битно” говоре: Владе Симовић, професор Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, политиколози Срђан Радановић и Драгана Вучковић, као и новинар Дејан Шајиновић.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Дејан Рауш.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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