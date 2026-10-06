Logo

Битно: Анлиза Општих избора 2026

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

06.10.2026 14:30
Битно: Анлиза Општих избора 2026
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о протеклим Општим изборима.

Ко је изненадио, а ко очекивано прошао?
Ко је највећи губитник избора?
Како ће изгледати Народна скупштина Републике Српске?

За „Битно” говоре: Владе Симовић, професор Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, политиколози Срђан Радановић и Драгана Вучковић, као и новинар Дејан Шајиновић.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Дејан Рауш.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Дејан Рауш

Избори 2026

Више из рубрике

Бизнис план: Како одржати конкурентност привреде и отворити простор за нови раст?

Емисије

Бизнис план: Како одржати конкурентност привреде и отворити простор за нови раст?

5 ч

0
Секула се поново жени: Нови љубавни заплети

Емисије

Секула се поново жени: Нови љубавни заплети

3 д

0
Пренос: Обиљежавање операције "Ваздушни мост"

Емисије

Пренос: Обиљежавање операције "Ваздушни мост"

4 д

0
Битно: Случај Роналдо

Емисије

Битно: Случај Роналдо

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

АфД добио предсједника: Политички преседан у Њемачкој

17

10

Центар дана, 06.10.2026.

17

02

Ове бањалучке улице сутра остају без струје

17

01

Огласила се полиција: Убијен мушкарац чије је тијело пронађено поред пута, ухапшена једна особа

16

52

Велики пожар у Хрватској: На терену ватрогасци и два канадера

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима