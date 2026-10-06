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Бизнис план: Како одржати конкурентност привреде и отворити простор за нови раст?

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Извор:

АТВ

06.10.2026 11:37
Бизнис план: Како одржати конкурентност привреде и отворити простор за нови раст?
Фото: атв

Цијене горива, тржиште рада, образовање, нове технологије и инфраструктура - теме су нове епизоде „Бизнис плана”.

Сазнајемо шта је обиљежило протеклу седмицу на криптотржишту, али и на шта би инвеститори требало да обрате пажњу у наредном периоду.

Откривамо и како је претходне седмице пословала Бањалучка берза.

Истражујемо како препознати да ли нека идеја има потенцијал, шта је улога бизнис плана и колико је важно припремити се прије првог корака у предузетништву.

Анализирамо колико простора домаће компаније имају да апсорбују нове ударе поскупљења и да ли нас очекује нови талас поскупљења горива.

Са Сашом Тривићем, потпредсједником Удружења послодаваца Републике Српске, разговарамо о дефицитарним кадровима и томе да ли образовни систем прати потребе привреде.

Провјерили смо шта предвиђа студија изводљивости и када би Аеродром у Маховљанима могао достићи више од два милиона путника.

'Бизнис план' доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, 'Бизнис план' тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис план' уторком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Маријана Ивељић

Бизнис план

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