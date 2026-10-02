Народ прича: Породични посао

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „Народ прича са Биљаном Стокић” , Биљана вас води у Фочу, гдје се иза једноставног натписа „ПЕЧЕЊЕ” крије прича о годинама рада, породичној традицији и животу посвећеном овом послу.
Мирис печења и домаћа атмосфера само су дио приче. Иза свега стоје труд, рад и искуство које се преноси кроз генерације.
Како је настао овај породични посао, шта значи чувати традицију и какве се све животне приче крију иза једног натписа поред пута – сазнајте у новој епизоди.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
„Народ прича са Биљаном Стокић” субота у 17 часова и 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму