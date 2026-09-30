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Битно: Култура сјећања

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Извор:

АТВ

30.09.2026 13:09
Битно: Култура сјећања
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о значају културе сјећања, поводом премијере филма Лордана Зафрановића „Златни рез 42 – Д‌јеца Козаре“.

За „Битно” говоре: Тања Ђаковић, помоћник министра за културу Републике Српске, Тања Тулековић, директор „Спомен-подручја Доња Градина“, Виктор Нуждић, вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, Ања Илић, директор Аудио-визуелног центра Републике Српске,
Денис Бојић, директор Меморијалног центра Републике Српске, Лордан Зафрановић, редитељ филма „Златни рез 42 – Д‌јеца Козаре“.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Предраг Ћурковић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Предраг Ћурковић

Виктор Нуждић

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