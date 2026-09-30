Битно: Култура сјећања

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о значају културе сјећања, поводом премијере филма Лордана Зафрановића „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“.
За „Битно” говоре: Тања Ђаковић, помоћник министра за културу Републике Српске, Тања Тулековић, директор „Спомен-подручја Доња Градина“, Виктор Нуждић, вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, Ања Илић, директор Аудио-визуелног центра Републике Српске,
Денис Бојић, директор Меморијалног центра Републике Српске, Лордан Зафрановић, редитељ филма „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Предраг Ћурковић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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