Битно: Случај Роналдо

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о случају Роналдо: Кад је вријеме за одлазак?
За „Битно” говоре фудбалери Синиша Саничанин, Стојан Врањеш и Владан Даниловић.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Иван Драгичевић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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