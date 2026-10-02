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Битно: Случај Роналдо

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Извор:

АТВ

02.10.2026 15:06
Битно: Случај Роналдо
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о случају Роналдо: Кад је вријеме за одлазак?

За „Битно” говоре фудбалери Синиша Саничанин, Стојан Врањеш и Владан Даниловић.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Иван Драгичевић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Иван Драгичевић

Битно

Срђан Граховац

Стојан Врањеш

Владан Даниловић

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