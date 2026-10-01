У другом плану: Зора Видовић

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо Зору Видовић, министра финансија у Влади Републике Српске.
Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.
Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.
„У другом плану” вечерас у 20 часова и 10 минута.
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