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У другом плану: Зора Видовић

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Извор:

АТВ

01.10.2026 15:46
У другом плану: Зора Видовић

У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо Зору Видовић, министра финансија у Влади Републике Српске.

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

„У другом плану” вечерас у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У другом плану

Зора Видовић

Милица Ного

Дејан Рауш

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