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Свештеник Александар објаснио како заправо Бог помаже људима: Овога можда нисте ни били свјесни!

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01.10.2026 16:42

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Свештеник Александар објаснио како заправо Бог помаже људима: Овога можда нисте ни били свјесни!
Фото: Instagram / svestenik_aleksandar

Свештеник Александар Прашчевић већ дуже вријеме привлачи велику пажњу својим објавама на друштвеним мрежама, а како и не би када тамо шири поруке које су истински важне људима. Овог пута осврнуо се на начин на који се вјерује да Бог помаже.

Изјаве вјерника су бројне, а атеисти сматрају да су плод маште, те да се директна спона не може утврдити или чак и да не постоји. Ипак, свештеник Александар одлучио је да појасни да се управо та спона налази у некад и свакодневној интеракцији, па не мора бити превише очигледна.

– Ми хришћани вјерујемо да Бог преко људи нама помаже и то управо на тај начин што, кад најмање очекујемо, појави се нека особа која нам највише помогне – казао је свештеник.

Његове ријечи наишле су на силну подршку, а он је објаву једноставно појаснио још мало: „Увијек се нађе неко да нам помогне када то најмање очекујемо... Слава и хвала Богу за све“.

Било је и оних који су жељели да скрену пажњу на то да не долазе само добри људи, али њима су стизали одговори других који су жељели да им покажу да итекако има ваљаности у ријечима свештеника Прашчевића.

(Телеграф)

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Тагови :

свештеник

вјера

СПЦ

Бог

Александар Прашчевић

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