Једна особа страдала током невремена на Криту, двоје повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Јако невријеме које је данас захватило јужну Грчку изазвало је поплаве и клизишта на Криту, при чему је једна особа страдала, а двије су повријеђене, саопштиле су локалне власти.
Старији човјек за којим се трагало од синоћ пронађен је мртав испод рушевинама у области Каваларис у Ретимну, пренио је портал Катимерини.
Брачни пар који је задобио повреде путовао је аутомобилом преко моста у Ливадији, планинском селу око 40 километара југозападно од Ираклиона, када су бујичне поплаве оштетиле дио конструкције.
Обоје су пребачени у болницу на лијечење.
У Зонијани је возач остао заробљен у аутомобилу након што се излила ријека, а спасиоци су му помогли да изађе из возила.
Невријеме је такође довело до нестанка струје, па су бројне области остале без електричне енергије.
Јаке падавине у планинској области Милопотамос приморале су надлежне да затворе све школе и обданишта. Школе не раде ни у Ханији и Ретимну.
🇬🇷 GREECE: A bridge has collapsed in Crete following heavy downpours, according to ERT News.
A car crossing at the time plunged into the water. The married couple inside the vehicle sustained injuries and were taken to hospital, though preliminary reports indicate their lives are not in danger.
#Crete #Greece #Weather #News #ERTNews— Belarus Inside (@BelarusInside) October 1, 2026
Градоначелник Јоргос Кладос затражио је да министар за климатске кризе и цивилну заштиту Евангелос Турнас прогласи ванредно стање у општини Милопотамос због обилних падавина које су погодиле регион, узрокујући озбиљне проблеме, углавном у планинским селима.
Путеви широм Крита су претрпили велика оштећења.
Рано ујутру издат је хитан апел грађанима да ограниче кретање и избјегавају подручја око Зонијане, Ливадије и Милопотамоса.
Las inundaciones masivas arrasaron la región de Gonies en la isla de Creta https://t.co/AFFccYMUlb— Alertageo (@alertarojanot) October 1, 2026
Трајектне линије из атинских лука Рафина и Лаврио обустављене су, а лучке власти очекују да касније током дана издају ажуриране информације о томе да ли поласци могу бити настављени од поднева навише.
Национална метеоролошка служба (ЕМY) прогнозирала је нестабилно вријеме у јужној Грчкој, посебно на Криту, све до недјеље, уз олујне вјетрове у Егејском мору, преноси Танјуг.
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