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Једна особа страдала током невремена на Криту, двоје повријеђено

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01.10.2026 17:38

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Невријеме Крит
Фото: Društevna mreža X/Alertageo

Јако невријеме које је данас захватило јужну Грчку изазвало је поплаве и клизишта на Криту, при чему је једна особа страдала, а двије су повријеђене, саопштиле су локалне власти.

Старији човјек за којим се трагало од синоћ пронађен је мртав испод рушевинама у области Каваларис у Ретимну, пренио је портал Катимерини.

Брачни пар који је задобио повреде путовао је аутомобилом преко моста у Ливадији, планинском селу око 40 километара југозападно од Ираклиона, када су бујичне поплаве оштетиле дио конструкције.

Обоје су пребачени у болницу на лијечење.

У Зонијани је возач остао заробљен у аутомобилу након што се излила ријека, а спасиоци су му помогли да изађе из возила.

Невријеме је такође довело до нестанка струје, па су бројне области остале без електричне енергије.

Јаке падавине у планинској области Милопотамос приморале су надлежне да затворе све школе и обданишта. Школе не раде ни у Ханији и Ретимну.

Градоначелник Јоргос Кладос затражио је да министар за климатске кризе и цивилну заштиту Евангелос Турнас прогласи ванредно стање у општини Милопотамос због обилних падавина које су погодиле регион, узрокујући озбиљне проблеме, углавном у планинским селима.

Путеви широм Крита су претрпили велика оштећења.

Рано ујутру издат је хитан апел грађанима да ограниче кретање и избјегавају подручја око Зонијане, Ливадије и Милопотамоса.

Трајектне линије из атинских лука Рафина и Лаврио обустављене су, а лучке власти очекују да касније током дана издају ажуриране информације о томе да ли поласци могу бити настављени од поднева навише.

Национална метеоролошка служба (ЕМY) прогнозирала је нестабилно вријеме у јужној Грчкој, посебно на Криту, све до недјеље, уз олујне вјетрове у Егејском мору, преноси Танјуг.

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Тагови :

Крит

невријеме

Киша

Грчка

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