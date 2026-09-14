Зачуло се звоно и у Лишњи: Након олује која је одувала кров, ђаци коначно у клупама

Аутор:АТВ редакција
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У Основној школи "Меша Селимовић" у Лишњи код Прњавора данас је почела настава, након што је саниран кров школског објекта оштећен у невремену 29. августа.
Из тог разлога је био одгођен почетак наставе, али је кров саниран заједничким ангажманом Владе Републике Српске, ресорног министарства и града Прњавора.
Градоначелник Прњавора Дарко Томаш и предсједник Скупштине града Дражен Микић
посјетили су данас ученике првог разреда и уручили им пригодне поклоне.
Томаш је захвалио премијеру Сави Минићу и министру просвјете и културе Боривоју Голубовићу, наводећи да су од првог дана показали спремност да се проблем ријеши брзо и ефикасно.
Коначни подаци о невремену које је тај дан захватило подручје Прњавора још нису прикупљени јер је комисија и даље обилази терен, а захтјеви за процјену штете пристижу, речено је Срни у Градској управи.
До јутрос је извршен обилазак 103 домаћинства, док су Градској управи поднесена 152 захтјева за процјену штете.
(Срна)
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