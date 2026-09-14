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Зачуло се звоно и у Лишњи: Након олује која је одувала кров, ђаци коначно у клупама

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14.09.2026 12:47

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Дио улице на улазу у град је потопљен, у градском парку "Љубав, вјера, нада" невријеме је оборило и поломило више стабала.
Фото: Срна

У Основној школи "Меша Селимовић" у Лишњи код Прњавора данас је почела настава, након што је саниран кров школског објекта оштећен у невремену 29. августа.

Из тог разлога је био одгођен почетак наставе, али је кров саниран заједничким ангажманом Владе Републике Српске, ресорног министарства и града Прњавора.

Градоначелник Прњавора Дарко Томаш и предсједник Скупштине града Дражен Микић

посјетили су данас ученике првог разреда и уручили им пригодне поклоне.

Томаш је захвалио премијеру Сави Минићу и министру просвјете и културе Боривоју Голубовићу, наводећи да су од првог дана показали спремност да се проблем ријеши брзо и ефикасно.

Коначни подаци о невремену које је тај дан захватило подручје Прњавора још нису прикупљени јер је комисија и даље обилази терен, а захтјеви за процјену штете пристижу, речено је Срни у Градској управи.

До јутрос је извршен обилазак 103 домаћинства, док су Градској управи поднесена 152 захтјева за процјену штете.

(Срна)

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