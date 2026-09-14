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Важно: Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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Извор:

АТВ

14.09.2026 13:39
Важно: Дан српског јединства, слободе и националне заставе
Фото: атв

„Важно“ вечерас у 21 час и 10 минута о обиљежавању Дана српског јединства, слободе и националне заставе — празнику који Србија и Република Српска заједно обиљежавају од 2020. године.

О историји, традицији, култури, идентитету и значају овог датума говоре Душко Певуља, професор на Филолошком факултету, Слободан Жупљанин, предсједник Организације страјешина Војске Републике Српске, Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске и Срђа Трифковић, професор међународних односа на Факултету политичких наука.

„Важно“, отвориће оне теме о којима се ћути и које захтијевају одговоре и рјешења.

Емисију „Важно“ уређује и води Дејан Рауш.

„Важно“ понедјељком у 21 час и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

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