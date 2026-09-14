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Да ли је бољи ајвар од барених или печених паприка?

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14.09.2026 14:14

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Да ли је бољи ајвар од барених или печених паприка?
Фото: Pexel/Taha Çendek

Сезона припреме зимнице тешко може да прође без ајвара, а иако готово свака породица има свој рецепт, једна дилема често се понавља – да ли је бољи ајвар од барених или печених паприка.

Обје варијанте имају своје предности, али се разликују по укусу, текстури, начину припреме, али и времену које је потребно провести у кухињи.

Ајвар од печених паприка

Традиционални ајвар најчешће се припрема од печених црвених паприка. Паприке се пеку док кожица не потамни и почне да се одваја, након чега се остављају да се потпаре, гуле и добро оциједе, преносе Независне новине.

Управо печење паприкама даје израженији и пунији укус, уз карактеристичну арому коју многи повезују са домаћим ајваром. Након мљевења, паприке се дуго прже уз додатак уља, соли и, у зависности од рецепта, других састојака.

Недостатак ове методе јесте то што припрема захтијева доста времена. Паприке треба испећи, огулити, очистити и оциједити прије него што уопште почне кување ајвара.

Шта је са бареним паприкама?

Друга могућност је припрема ајвара од барених паприка. Очишћене паприке кратко се термички обрађују у води, најчешће уз додатак сирћета и соли, а затим се остављају да се добро оциједе прије мљевења.

Овакав начин може да поједностави припрему јер нема појединачног печења и гуљења великих количина паприка.

Ипак, разлика се осјети у укусу. Барене паприке немају ону карактеристичну арому коју добијају током печења, па је и укус готовог ајвара обично блажи.

Који је бољи?

Ако је пресудан традиционални, интензиван укус ајвара, предност имају печене паприке. Печење извлачи њихову слаткоћу и даје им посебну арому, због чега се ова варијанта најчешће сматра класичним домаћим ајваром.

Ајвар од барених паприка, с друге стране, може бити добар избор за оне којима је важнија једноставнија припрема и нешто блажи укус.

На крају, нема једног одговора који ће одговарати свима. Ако желите ајвар богатијег и израженијег укуса и не смета вам нешто дужа припрема, бирајте печене паприке. Ако желите практичнију варијанту, вриједи пробати и ону са бареним паприкама.

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Тагови :

паприка

Ајвар

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