Најједноставнији рецепт за домаћи ајвар: Нема љуштења паприка

Аутор:АТВ редакција
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За припрему традиционалног ајвара многе домаћице одвоје по неколико дана, што је уз данашњи брзи темпо живота постало веома тешко изводљиво.
Управо због тога се многи нажалост одрекну припреме овог омиљеног црвеног злата и у продавници купују готов ајвар, који дефинитивно не може ни да приђе правом домаћем специјалитету. Срећом, постоји сјајна вијест за све љубитеље киселе и слане хране који немају дане на располагању, али имају бар 1 или 2 сата слободног времена.
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Тајна се крије у рецепту за ајвар од барених паприка код којег нема дима, не треба вам шпорет на дрва, а најљепше од свега јесте то што нема ни досадног љуштења печених паприка. Овај брзи метод омогућава да свака домаћица без велике муке и дугачког стајања поред шпорета направи савршен домаћи намаз за зиму.
За припрему ове фантастичне зимнице биће вам потребни сљедећи састојци:
Сам поступак припреме је изузетно једноставан и не захтијева никакво претходно кулинарско искуство. Најприје паприке добро оперите и ставите у већу шерпу, па их у потпуности попарите врелом водом. Исти поступак поновите и са плавим патлиџаном, а након неколико минута пажљиво извадите поврће из вреле воде и оставите га да се мало оциједи у цједиљки, пазећи притом да се не опечете.
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Када се поврће мало прохлади и оциједи, уклоните сјеменке, па паприку и плави патлиџан самељите на машиници за месо и пребаците у дубљу шерпу. Потом у шерпу додајте 10 чена исјецканог бијелог лука, морску со, 2 дл маслиновог уља и бибер по укусу.
Шерпу са припремљеним поврћем и зачинима ставите у рерну загријану на 200 степени и пустите да се ајвар пржи око 4 сата. Током печења повремено извадите шерпу из рерне како бисте све добро промијешали и пробали да ли је смјеса довољно слана.
Сам процес пржења зависи од самих паприка, јер су неке сорте воденије, а неке сувље, па је најбоље повремено провјеравати да ли је испарила сва сувишна течност.
Када ајвар добије жељену густину, сипајте га у вруће тегле које сте претходно угријали и вратите их у рерну да се ајвар још мало запече. На сваку теглу ставите целофан и гумицу, па је чврсто затворите поклопцем и оставите да се садржај постепено охлади на собној температури.
(ЖенаБлиц)
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