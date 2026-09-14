Огласио се Јозиновић, послао јасну поруку: Ово је мој одговор на све

Аутор:АТВ редакција
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Популарни млади пјевач Јаков Јозиновић огласио се након наступа на 61. Винковачким јесенима, који је привукао велики број људи, али је претходно изазвао и негодовање дијела јавности.
Разлог за незадовољство дијела грађана био је Јозиновићев концерт у новосадској дворани "Спенс", којем се противио дио хрватске бранитељске јавности.
Јозиновић је у суботу на друштвеним мрежама објавио фотографију препуног трга у родним Винковцима, наводећи да је његов наступ пратило више од 25.000 људи.
"Више од 25.000 људи у мом родном граду. Мој најпосјећенији концерт у каријери", поручио је Јозиновић.
Јозиновић се захвалио својим суграђанима, истичући љубав и подршку коју је осјетио током наступа.
"Моја Винкуља, моји суграђани, који су дошли и показали шта је љубав и колико заједно летимо за ова чуда", написао је млади пјевач.
"Ово је мој одговор на све", поручио је Јозиновић.
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