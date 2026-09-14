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Огласио се Јозиновић, послао јасну поруку: Ово је мој одговор на све

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14.09.2026 07:50

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Пјевач Јаков Јозиновић
Фото: Youtube/ Blic TV

Популарни млади пјевач Јаков Јозиновић огласио се након наступа на 61. Винковачким јесенима, који је привукао велики број људи, али је претходно изазвао и негодовање дијела јавности.

Разлог за незадовољство дијела грађана био је Јозиновићев концерт у новосадској дворани "Спенс", којем се противио дио хрватске бранитељске јавности.

Јозиновић је у суботу на друштвеним мрежама објавио фотографију препуног трга у родним Винковцима, наводећи да је његов наступ пратило више од 25.000 људи.

"Више од 25.000 људи у мом родном граду. Мој најпосјећенији концерт у каријери", поручио је Јозиновић.

Јозиновић се захвалио својим суграђанима, истичући љубав и подршку коју је осјетио током наступа.

"Моја Винкуља, моји суграђани, који су дошли и показали шта је љубав и колико заједно летимо за ова чуда", написао је млади пјевач.

"Ово је мој одговор на све", поручио је Јозиновић.

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Тагови :

Јаков Јозиновић

Пјевач

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