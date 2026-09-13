Инцидент на наступу Снежане Ђуришић

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама освануо је снимак са једне прославе који је изазвао велику пажњу и подијелио јавност.
Пјевачица Снежана Ђуришић наступала је у једном локалу када се догодио непријатан инцидент.
Наиме, њу су прекинули током извођења великог хита "Боли, боли, све ме боли"
Док је она пјевала уживајући у емоцији, један од мушкараца се дохвати микрофона те се продрао: "Извините, Моми, Ацо, дођите овамо“, што је Ђуришићеву видно изреволтирало.
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Пјевачица му није прећутала, већ му је одмах оштро одбрусила: "Не можеш да ме прекинеш у пола пјесме, извини молим те“, објашњавајући да је такав потез неумјесан.
Међутим, гост је наставио да инсистира и захтијевао да се извођење прекине и крене из почетка.
"Почињеш испочетка... Нема наставиш, ти тамо, уређење овдје. Гдје је та хармоника? Дођите овамо, тражили су људи, пјевајте и ви госпођо почињете испочетка“, говорио је мушкарац.
@mister.1573 Drama. Pevačica narodnr muzike Snežana Đurišić pevala je na slavlju kde jo je neko prekinuo u pola pesme. Ovako je reagovala. #balkan #drama #snezanađurisic #muzika #fyp ♬ original sound - Mister 157
Пјевачица није одустајала нити попуштала па му је поручила:
"Нема испочетка, настављам", а потом додала:
"Све може, али не у пола пјесме, научи то. 'Ајде, идемо", након чега је наставила да пјева рефрен.
Снимак овог догађаја убрзо је постао виралан. Многи корисници друштвених мрежа стали су у одбрану пјевачице, наводећи да је изузетно некултурно прекидати извођача усред пјесме и да је гост све могао да пита тек након што се направи пауза.
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Подсјетимо, Снежана Ђуришић је продала вилу на Дедињу након што је упала у дугове од 30 милиона.
Пјевачица данас станује у Јајинцима у друштву дугогодишњег партнера Вање Милошевића. Некада је дијелила животни простор на елитном Дедињу са покојним супругом Слободаном Гвозденовићем, гдје су их финансијска претјеривања и обимна улагања увалила у озбиљне дугове.
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