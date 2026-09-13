Будимир: Војска Србије сада има што нико нема у региону

Аутор:АТВ редакција
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Оно што Војска Србије у овом тренутку има, не може се видјети ни у једној војсци у региону, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир након одржавања војне вјежбе са бојевим гађањима "Побједник 2026".
"Војска Србије показала је способност да производи беспилотне системе, да уводи роботске системе. Могли смо видјети и употребу артиљерије са навођеним гранатама. То је важна ствар за регион, за равнотежу снага, за српски народ, али и за све оне који нас не воле и не желе добро Србији", истакао је Будимир новинарима након вјежбе.
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На војној вјежби са бојевим гађањима "Побједник 2026", на привременом војном полигону Пештер у Србији, представљен је велики број нових и модернизованих средстава којима је опремљена Војска Србије.
Ангажовано је више од 2.000 припадника Војске Србије и више од 500 кључних средстава ратне технике.
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