Тражи се човек више: Ово је најпопуларније занимање у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Послодавци у Србији су у августу, према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), тражили 13.133 радника, а најтраженији су били бравари, за које је оглашено 687 слободних радних мјеста.
Слиједе чистачи просторија, и то хотела, канцеларија и тоалета, са 594 конкурса за посао, као и оператери на линијама за аутоматску производњу, за које је било оглашено 555 слободних радних мјеста.
Некада најтраженији програмери, у августу су били на четвртом мјесту, са 531 оглашеним слободним радним мјестом.
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Тражено је и 300 редара, 271 радник на утовару и истовару, као и 263 лична пратиоца дјеце са инвалидитетом или сметњама у развоју.
Грађевински радници су традиционално тражена бранша, па на листи најтраженијих занимања слиједе тесари, за које су расписана 244 слободна радна мјеста, зидари са 242 места и мануелни радници за нискоградњу са 221 конкурсом.
На другој страни листе, гдје је потражња била мала, истиче се више од 20 занимања за која је расписан једноцифрен број радних мјеста.
Тако је у августу, између осталих, тражено мање од 10 наставника руског језика, водоинсталатера, аутомеханичара, дефектолога, архитеката, стоматолога, ветеринара, фармацеута и пекара.
Од укупног броја тражених радника, за њих 8.905 нуђен је радни ангажман на одређено вријеме, а за 3.713 радника на неодређено вријеме.
На евиденцији незапослених у августу је било 330.453 људи, од чега су већину чиниле жене – 186.501, преноси Танјуг.
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