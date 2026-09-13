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Горан Селак: ОХР одумире, БиХ мора преузети одговорност

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13.09.2026 15:19

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Горан Селак, министар правде Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је у БиХ на снази "фаза тихог одумирања" Канцеларије високог представника (ОХР) и да се земља постепено навикава на могућност да више нема високог представника.

Вријеме је да БиХ преузме одговорност

"Нама у Српској он никада није био потребан, а вријеме је да и у Федерацији БиХ то прихвате. Када ће Канцеларија високог представника званично бити затворена, мање је важно. Суштина је да БиХ мора да преузме одговорност за своје институције и своју будућност" истакао је Селак.

Разговор недјеље за Политику: Горан Селак
Разговор недјеље за Политику: Горан Селак
Уступљена фотографија

Он је навео да Република Српска прихвата постојање и функционисање БиХ у складу са Дејтонским споразумом и Уставом БиХ, али да проблем види у томе што, како је рекао, политичко Сарајево ни послије 30 година не прихвата постојање Републике Српске.

"Проблем је неприхватање уставне позиције Републике Српске"

"Одатле произлази извор многих проблема и криза, али и разлика у приступу – репресија и одмазда у ФБиХ, а толеранција у Републици Српској", рекао је Селак за "Политику".

Разговор недјеље за Политику: Горан Селак
Разговор недјеље за Политику: Горан Селак
Уступљена фотографија

Селак је истакао да су Дејтонски мировни споразум и Устав БиХ јасно дефинисали уставне надлежности ентитета и заједничких институција, али да је, према његовим ријечима, на снази покушај да се надлежности Републике Српске одузму и пренесу на заједнички ниво.

"А тај ниво, иако се назива заједничким, политичко Сарајево често доживљава као да припада само Бошњацима. Не постоји земља на свијету у којој се полемише о томе да ли ће се Устав поштовати, то се једино дешава у БиХ", рекао је Селак.

О кривичним пријавама и слободи изражавања

Селак је указао да податак о неколико десетина хиљада кривичних пријава против грађана српске националности, које су, како наводи, поднесене због одавања почасти генералу Ратку Младићу на друштвеним мрежама, показује да Сарајево жели да забрани и казни не само став и мишљење Срба, већ и емоцију.

Он је навео да је Сарајево тиме показало да још није политички дорасло данашњем времену и да не схвата да се стабилност у региону не гради мржњом према Србији, већ разговором, поштовањем и договором.

"Република Српска је стабилна и безбједна"

Селак је истакао да је Република Српска данас изузетно стабилна, сигурна и безбједна и да гарантује сигурност свим својим грађанима, без обзира на националну припадност.

Он је додао да је Српска, како је навео, довољно снажна да пружи заштиту и Србима чија су права угрожена у ФБиХ.

Како је напоменуо, међународна позиција Републике Српске никада није била боља, те је она, према његовим ријечима, препозната и уважена као партнер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Горан Селак

ОХР

Босна и Херцеговина

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