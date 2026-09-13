Зашто би требало да попијете чашу воде прије прве јутарње кафе

Аутор:АТВ редакција
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Ако је кафа прва ствар за којом посегнете након буђења, можда бисте прије ње ипак могли попити чашу воде. Унос воде након буђења може помоћи надокнади течности изгубљене током ноћи, а код неких људи може ублажити и нелагоду у желуцу коју изазива кафа.
Током спавања организам губи одређену количину воде дисањем и знојењем. Због тога стручњаци препоручују да се унос течности настави убрзо након буђења.
Истраживање објављено 2020. године у часопису Psychological Research показало је да дужи период без уноса воде може неповољно утицати на неке когнитивне функције, укључујући расуђивање и доношење одлука.
Ванредни професор клиничке исхране на Универзитету NYU Steinhardt Ethan Balk савјетује да се обрати пажња на то како унос воде ујутро утиче на опште стање и ниво енергије.
"Уколико одлучите почети с овом праксом, довољна је количина од 250 до 500 милилитара воде", наводи професор.
То може бити једноставан начин да се дан започне уносом течности, али потребе за течношћу разликују се од особе до особе.
Започињање дана водом умјесто кафом може бити корисно и особама којима кафа на празан желудац изазива нелагоду.
Вода помаже нормалном функционисању организма и пробавног система, док код неких људи може ублажити осјећај нелагоде који се јавља након кафе.
Према наводима из текста, топла вода може стимулисати јутарњу пробаву, а нека истраживања указују и на могуће користи њеног уноса прије оброка. Ипак, за чвршће закључке о директном утицају температуре воде на пробаву потребна су додатна истраживања.
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Он истиче да пијење воде ујутро може смањити нелагоду у желуцу коју касније може изазвати кафа, али наглашава да реакција зависи од особе.
Јутарња чаша воде може бити добар почетак, али важније је да се довољан унос течности одржава током цијелог дана.
Америчка академија за нутриционизам и дијететику наводи оквирну укупну дневну потребу од око 2,7 литара течности за жене и 3,7 литара за мушкарце, при чему се у тај унос рачунају и течност из хране и друга пића.
Редован унос течности важан је за нормално функционисање организма, посебно током топлијих дана и физичке активности.
Ипак, умјерен унос кафе сам по себи не значи да треба драстично повећавати количину воде коју пијете.
„Уобичајена дневна доза износи од једне до три шољице кафе. Ако се ујутро осјећате исцрпљено, покушајте прво попити чашу воде и пратити како то утиче на ваш организам“, закључује професор, преноси Побједа.
Напомена: Потребе за течношћу разликују се од особе до особе и зависе од здравственог стања, физичке активности, температуре и других фактора. Јутарња чаша воде може бити корисна навика, али не представља замјену за савјет љекара нити лијечење здравствених тегоба.
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