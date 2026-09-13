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На Брачу пожар и даље активан: Двије особе повријеђене, око 700 људи евакуисано

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13.09.2026 15:49

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Велики пожар избио на острву Брач
Фото: Facebook/Vatrogasci - 193

На хрватском острву Брач пожар је и даље активан, двије особе су повријеђене, а готово 700 људи је евакуисано, док је насеље Милна одбрањено од пожара, изјавио је данас главни ватрогасни командант Славко Туцаковић.

Он је рекао да је једна старија жена, која је пала с брода током евакуације и готово се утопила, животно угрожена, док је друга повријеђена особа младић који се нагутао дима.

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Туцаковић је истакао да је стање на пожаришту на Брачу јутрос мирније, иако и даље дува бура, након тешке ноћи током које су ватрогасци бранили куће од пожара, као и да је, упркос напорима, оштећено неколико објеката, преноси Индекс.

Туцаковић је навео да у гашењу пожара из ваздуха учествују четири канадера.

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Тагови :

Брач

пожар

острво Брач

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