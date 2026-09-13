На помолу распад Велике Британије? Три лидера пред важним састанком

Аутор:АТВ редакција
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Лидери Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске састаће се у понедјељак, 14. септембра, у главном граду Велса, Кардифу, ради планирања распада Велике Британије, а захтијеваће и одржавање референдума за одвајање од Уједињеног Краљевства, објавио је данас лондонски "Телеграф".
Лист наводи да ће премијери Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске који се залажу за независност потписати "меморандум о разумијевању" на самиту у Кардифу, којим ће захтијевати право на одржавање референдума о независности.
Премијерима Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске придружиће се Мери Лу Макдоналд, председница Шин Фејна и лидерка опозиције у Ирској, а окупиће се у понедјељак у хотелу са пет звездица "Сент Дејвидс".
Лист наводи да ће меморандум обухватити четири области - економију, енергетику, Европу и међународну сарадњу и самоопредјељење.
Састанак се одржава након што је британски премијер Енди Бернам у сриједу предложио посланицима да ће одобрити још један шкотски референдум ако постоји јасан консензус о томе.
Самит у Кардифу ће се одржати два дана након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да би волео да види уједињену Ирску.
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Током посјете Даблину у суботу, Трамп је рекао да би придруживање Сјеверне Ирске Ирској било "одлична ствар".
Лидер Шкотске националне партије и премијер Шкотске Џон Свини изнио је тврдњу да се Бернам "суочава са идејом да ће ући у историју као посљедњи премијер Уједињеног Краљевства".
Пораз лабуриста у Велсу на мајским изборима значи да су сада странке које се залажу за независност први пут на власти у Шкотској, Сјеверној Ирској и Велсу.
(Танјуг)
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