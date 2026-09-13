Logo

На помолу распад Велике Британије? Три лидера пред важним састанком

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.09.2026 13:59

Коментари:

6
Велика Британија, застава
Фото: Boys in Bristol Photography/ Pexels

Лидери Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске састаће се у понедјељак, 14. септембра, у главном граду Велса, Кардифу, ради планирања распада Велике Британије, а захтијеваће и одржавање референдума за одвајање од Уједињеног Краљевства, објавио је данас лондонски "Телеграф".

Лист наводи да ће премијери Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске који се залажу за независност потписати "меморандум о разумијевању" на самиту у Кардифу, којим ће захтијевати право на одржавање референдума о независности.

Премијерима Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске придружиће се Мери Лу Макдоналд, председница Шин Фејна и лидерка опозиције у Ирској, а окупиће се у понедјељак у хотелу са пет звездица "Сент Дејвидс".

Лист наводи да ће меморандум обухватити четири области - економију, енергетику, Европу и међународну сарадњу и самоопредјељење.

Састанак се одржава након што је британски премијер Енди Бернам у сриједу предложио посланицима да ће одобрити још један шкотски референдум ако постоји јасан консензус о томе.

Самит у Кардифу ће се одржати два дана након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да би волео да види уједињену Ирску.

Полиција Хрватска

Регион

Кобни сукоб пријатеља: Убијен млађи мушкарац

Током посјете Даблину у суботу, Трамп је рекао да би придруживање Сјеверне Ирске Ирској било "одлична ствар".

Лидер Шкотске националне партије и премијер Шкотске Џон Свини изнио је тврдњу да се Бернам "суочава са идејом да ће ући у историју као посљедњи премијер Уједињеног Краљевства".

Пораз лабуриста у Велсу на мајским изборима значи да су сада странке које се залажу за независност први пут на власти у Шкотској, Сјеверној Ирској и Велсу.

(Тан‌југ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велика Британија

Шкотска

Сјеверна Ирска

Коментари (6)

Више из рубрике

Путин о БРИКСУ: Подржава једнаке могућности за економски раст

Свијет

Путин о БРИКСУ: Подржава једнаке могућности за економски раст

6 ч

0
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Свијет

Кремљ: Москва преузима све мјере

7 ч

0
Тихи океан, Пацифик

Свијет

Потрага у Јаванском мору: Нестао брод, трага се за 140 путника

7 ч

0
Чекић, судница

Свијет

Мушкарцу из БиХ суде због злостављања партнерке и д‌јечије порнографије

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

Тешка несрећа на југу Српске: Повријеђена тројица младића

16

52

Невјероватан суноврат њемачког канцелара Фридриха Мерца

16

49

Инцидент на наступу Снежане Ђуришић

16

44

Трамп поручио Зеленском да престане са нападима

16

41

Будимир: Војска Србије сада има што нико нема у региону

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима