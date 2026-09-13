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Мушкарцу из БиХ суде због злостављања партнерке и д‌јечије порнографије

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13.09.2026 08:20

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Пред судом у аустријском Ст. Пелтену појавио се држављанин Босне и Херцеговине, настањен у Тулну, који се суочио са више тешких оптужби, међу којима и посједовање д‌јечије порнографије.

Ипак, разлог зашто је првобитно завршио иза решетака јесте оптужба за наношење тјелесних повреда, сад већ бившој, партнерки.

Како медији преносе он се, конкретно, терети за за покушај намјерне тешке тјелесне повреде, покушај тешке тјелесне повреде, принуду и кривична д‌јела посједовања сексуално експлицитног материјала о злостављању д‌јеце и сексуално експлицитних приказа малољетника.

До напада на партнерку дошло прије неколико мјесеци, када се су се њих двоје проводили са пријатељима, у стану његове мајке. С обзиром да су сви били у стању тешке алкохолисаности, мајка из је избацила на улицу, гд‌је се он сукобио са партнерком. Свађа је наводно прерасла у физички сукоб. Према наводима јавног тужилаштва у Санкт Пелтену, он ју је гурнуо на земљу на улици и ударио је ногама у тијело и лице. Пролазник јој је притекао у помоћ. Чуо је вриске жене и одвукао мушкарца од ње.

Није желио везу

Иначе, због претходног кривичног д‌јела, оптужени је био у затвору до љета прошле године и пуштен је условну слободу када се и преселио се у Тулн да живи са мајком. Познавао је наводну жртву и прије затвора, али су се боље упознали тек прошле године. Њих двоје су се повремено „забављали“ заједно. Међутим, то није била веза, и он није био уопште заинтересован за њу.

На питање зашто се уопште састајао са њом, оптужени је одговорио: "Да прекратим вријеме, зашто да не?"

Према оптужници, он јој је угануо зглоб, повриједивши је. Такође јој је наводно пријетио, рекавши да ће се десити нешто много горе ако оде у полицију.

Од удараца песницама и ногама задобила је модрице и хематоме по тијелу и лицу. Такође јој је ишчупана минђуша. Она је документовала своје повреде фотографијама.

Полиција МУП РС Бањалука

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Окривљени је тврдио да је није напао. Тврдио је да је она сама нанијела повреде:

"Пала је са скутера, то је све што могу да кажем", Рекао је да је већ била повријеђена и наводно је свој пад споменула и пријатељима који су били с њима ту ноћ.

Д‌јечија порнографија на мобилном телефону

Иначе, он је прво побјегао након инцидента и полицији није било лако да пронађе 36-годишњака. Након што је коначно лоциран и ухапшен, полиција је у његовом телефону пронашла инкриминишући матаријал.

Полиција је пронашла три сексуално експлицитне слике малољетника на његовом мобилном телефону. Мушкарац из Тулна је негирао да их је намјерно преузео.

"Гледао сам порнографију, али не д‌јечију порнографију", изјавио је окривљени. Сугерисао је да је материјал са злостављањем можда доспио на његов телефон путем реклама.

Суђење је одложено јер се велики број свједока, укључујући и пријатеље који су били с њима те ноћи, нису појавили на рочишту, преносе Независне новине.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Суђење

Злостављање

Порнографија

дјечија порнографија

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