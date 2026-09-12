Америчка војска преусмјерила 100 бродова

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Војска САД преусмјерила је 100 комерцијалних бродова у протеклих 60 дана, од када је Америка наставила поморску блокаду Ирана, саопштила је америчка Централна команда.
"Ниједан брод није прошао кроз блокаду без дозволе америчких снага", наводи се у објави на "Иксу".
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Централна команда је нагласила да "амерички војници остају усредсређени на ову мисију".
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