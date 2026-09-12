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Америчка војска преусмјерила 100 бродова

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12.09.2026 18:50

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Војска САД преусмјерила је 100 комерцијалних бродова у протеклих 60 дана, од када је Америка наставила поморску блокаду Ирана, саопштила је америчка Централна команда.

"Ниједан брод није прошао кроз блокаду без дозволе америчких снага", наводи се у објави на "Иксу".

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Централна команда је нагласила да "амерички војници остају усредсређени на ову мисију".

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Тагови :

Америка

бродови

америчка војска

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