35 година од формирања Друге крајишке бригаде

Аутор:Валерија Илић
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Ратни пут кренули су 18. септембра '91. године са Раковачких бара према западној Славонији, прича Чедомир, који је тада био предводник колоне Друге крајишке бригаде.
"На челу колоне био сам ја, управо ја, са војском и са свим осталим и ово ми представља страховито пуно, тако да долазим сваке године и долазићу док ме ноге буду служиле и памет. Ратни пут је био да сам прошао сва ратишта у Републике Српске са својом војском, све и једно", рекао је Чедомир Лолић.
Умирали су храбро на ногама да њихови потомци не би клечали на кољенима, кроз сузе се сјећа Милан.
"Сваке године се овде окупљамо да би нашим плавим друговима одали дужни помен који су са нама отишли, а нажалост са нама се нису вратили, зато смо ту да се подсјетимо њихових дјела јуначких, њихових свијетлих ликова, њихових имена исписаних златним словима у најновијој српској историји, а све то урадише за Републику Српску и Република Српска је највећа творевина српског народа", рекао је Милан Кецман.
Република Српска
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35 година је од формирања Друге крајишке бригаде. Ово је прилика да се присјете дана када је бригада формирана и када је кренула на свој пут, који је трајао пуних пет година, истиче Саша Мићин. Обиљежавање је почело дочеком ратне заставе, након чега су служени опијело и помен погинулим борцима, те положени вијенци.
"Срби имају ману брзо заборављају, а поготово своје хероје брзо заборављају и мислим да је сад једно крајње вријеме да се та култура сјећања и поштовања према тим људима врати на један виши ниво пијадастал из простог разлога што када смо сви кретали у борбу и у рат када смо ишли нисмо ни о чему размишљали него о томе како да сачувамо једни другог поред себе, а тако да сачувамо све и оне иза нас", рекао је Саша Мићин, командант Другог батаљона друге пјешадијске бригаде.
Вијенац за своје ратне саборце положио је и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радана Остојић. Каже да несебичним залагањем ових људи ми данас живимо у слободи живимо у Републици Српској.
"Пут српског војника, пут припадника Друге крајишке бригаде у току одбрамбено-отаџбинског рата је био пут сваког Србина и војника од Косова поља до данашњих дана био је то пут страдања и Голготе, али пут и другарства и слоге, јединства, пут несебичног жртвовања, залагања и пут на коме је васкрсла слобода Република Српске", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Кроз Другу крајишку бригаду током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је више од 23.000 бораца. Њих 231 положио свој живот у одбрани Српске, док се три борца и даље воде као нестала. У борбеним дејствима рањено је више од 1.500 припадника бригаде, међу којима је више од 750 ратних војних инвалида.
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