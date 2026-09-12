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Стиже јесен: Ево када нас очекује мраз - објављена карта

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12.09.2026 17:06

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Појављује се при ниским температурама
Фото: Pexel/ JacLou- DL

Јесен нам полако, али сигурно куца на вратима, показује то и карта коју је данас објавио Бхметео.

"Сутра (13. септембра) ујутру локално мраз, који се очекује на планинским висоравнима и мразиштима централне и источне Босне. У сусједној Црној Гори и Србији по локалитетима као што су Косаница и Карајукића Бунари изгледан је и минус", наводи ова страница на Фејсбуку и најављује:

"Прилично свјежа ноћ, права ранојесења као подсјетник да нам јесен полако али сигурно куца на вратима".

На карти су температуре сутра рано ујутру при тлу које се очекују у БиХ, на стандардних 2m за очекивати је који степен више температуре у односу на приказане.

Након свјежег јутра, сутрашњи дан биће претежно сунчан и угодно топао, наводи се у овој прогнози.

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) данас преовладава сунчано у свим крајевима, уз све мање облачности, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ било умјерено до претежно облачно вријеме.

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