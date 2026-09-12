Стиже јесен: Ево када нас очекује мраз - објављена карта

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јесен нам полако, али сигурно куца на вратима, показује то и карта коју је данас објавио Бхметео.
"Сутра (13. септембра) ујутру локално мраз, који се очекује на планинским висоравнима и мразиштима централне и источне Босне. У сусједној Црној Гори и Србији по локалитетима као што су Косаница и Карајукића Бунари изгледан је и минус", наводи ова страница на Фејсбуку и најављује:
"Прилично свјежа ноћ, права ранојесења као подсјетник да нам јесен полако али сигурно куца на вратима".
На карти су температуре сутра рано ујутру при тлу које се очекују у БиХ, на стандардних 2m за очекивати је који степен више температуре у односу на приказане.
Након свјежег јутра, сутрашњи дан биће претежно сунчан и угодно топао, наводи се у овој прогнози.
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) данас преовладава сунчано у свим крајевима, уз све мање облачности, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ било умјерено до претежно облачно вријеме.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
17
20
58
20
43
20
23
20
20
Тренутно на програму