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Да ли вас неко тајно снима? Овај алат то може да открије за само 5 секунди

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12.09.2026 17:58

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Да ли вас неко тајно снима? Овај алат то може да открије за само 5 секунди
Фото: Unsplash

Тајно снимање у изнајмљеном смјештају и хотелским собама годинама представља озбиљан проблем за приватност путника.

Камере се најчешће маскирају у свакодневне предмете попут зидних сатова, пуњача, хемикалија или рамова за слике, па их је без специјализоване опреме готово немогуће уочити.

Међутим, тим стручњака са јужнокорејског института KAIST, у сарадњи са колегама из Сингапура, развио је приступачну технологију која овај проблем рјешава у рекордном року. Њихов изум, назван SweepLED, комбинује приступачни додатак за паметне телефоне са вјештачком интелигенцијом. Ријеч је о посебном LED кућишту чија производња кошта мање од седам долара, а које обичан мобилни телефон претвара у прецизан детектор шпијунске опреме.

Како функционише?

Стандардни детектори раде на принципу рефлексије, емитују свјетлост и траже одбијајући сјај. Основна мана ове методе јесте велика стопа лажних аларма, јер стакло, углачана пластика и метал рефлектују свјетлост на скоро идентичан начин као и сочиво.

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SweepLED примјењује потпуно другачији приступ. Док камера телефона остаје непомична, LED диоде усмјеравају свјетлосне снопове из више различитих углова. Због слојевите конструкције оптике (бленде, сочива и сензора), свјетлост се унутар камериног објектива прелама на специфичан начин који обичне сјајне површине не могу да имитирају.

Телефон прави кратак видео-запис промјене углова свјетлости, а интегрисани модел вјештачке интелигенције у року од пет секунди анализира преламање и прецизно маркира локацију скривеног објектива.

Прецизност од 94 одсто

Током лабораторијских тестова на 30 различитих предмета уобичајених за хотелске собе, SweepLED је остварио тачност од чак 94 одсто.

Да је ријеч о значајном помаку потврђују и ранија истраживања Универзитетског колеџа у Лондону (UCL), која су показала да корисници класичних комерцијалних детектора превиде скривене камере у чак 59 одсто случајева.

Пројектом руководи професор Џун Хан са Рачунарског факултета на институту KAIST, а рад је званично представљен на научној конференцији ACM MobiSys. Иако се уређај још не налази у слободној продаји, једноставност концепта и ниска цијена израде наговјештавају да би се сличан комерцијални производ ускоро могао појавити на тржишту, преноси Информер.

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Тагови :

снимање

Камера

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