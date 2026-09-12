Да ли вас неко тајно снима? Овај алат то може да открије за само 5 секунди

Аутор:АТВ редакција
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Тајно снимање у изнајмљеном смјештају и хотелским собама годинама представља озбиљан проблем за приватност путника.
Камере се најчешће маскирају у свакодневне предмете попут зидних сатова, пуњача, хемикалија или рамова за слике, па их је без специјализоване опреме готово немогуће уочити.
Међутим, тим стручњака са јужнокорејског института KAIST, у сарадњи са колегама из Сингапура, развио је приступачну технологију која овај проблем рјешава у рекордном року. Њихов изум, назван SweepLED, комбинује приступачни додатак за паметне телефоне са вјештачком интелигенцијом. Ријеч је о посебном LED кућишту чија производња кошта мање од седам долара, а које обичан мобилни телефон претвара у прецизан детектор шпијунске опреме.
Стандардни детектори раде на принципу рефлексије, емитују свјетлост и траже одбијајући сјај. Основна мана ове методе јесте велика стопа лажних аларма, јер стакло, углачана пластика и метал рефлектују свјетлост на скоро идентичан начин као и сочиво.
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SweepLED примјењује потпуно другачији приступ. Док камера телефона остаје непомична, LED диоде усмјеравају свјетлосне снопове из више различитих углова. Због слојевите конструкције оптике (бленде, сочива и сензора), свјетлост се унутар камериног објектива прелама на специфичан начин који обичне сјајне површине не могу да имитирају.
Телефон прави кратак видео-запис промјене углова свјетлости, а интегрисани модел вјештачке интелигенције у року од пет секунди анализира преламање и прецизно маркира локацију скривеног објектива.
Током лабораторијских тестова на 30 различитих предмета уобичајених за хотелске собе, SweepLED је остварио тачност од чак 94 одсто.
Да је ријеч о значајном помаку потврђују и ранија истраживања Универзитетског колеџа у Лондону (UCL), која су показала да корисници класичних комерцијалних детектора превиде скривене камере у чак 59 одсто случајева.
Пројектом руководи професор Џун Хан са Рачунарског факултета на институту KAIST, а рад је званично представљен на научној конференцији ACM MobiSys. Иако се уређај још не налази у слободној продаји, једноставност концепта и ниска цијена израде наговјештавају да би се сличан комерцијални производ ускоро могао појавити на тржишту, преноси Информер.
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