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Цвијановић: СНСД странка која доноси одговорне одлуке

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12.09.2026 18:28

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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на трибини "Разговор са грађанима" које је одржана у Фочи
Фото: СРНА

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је данас у Гацку да ће глас за СНСД на изборима значити обезбиједити стабилност институција и могућност представљања Републике Српске на најбољи начин.

Цвијановићева је на предизборној трибини "Разговор са грађанима" рекла да је СНСД партија која доноси одговорне одлуке и да је најодговорнија одлука изабрати Саву Минића за предсједника Републике Српске.

Она је исказала увјерење да ће Гацко дати велики допринос побједи на овогодишњим изборима, те захвалила активистима СНСД-а на преданом раду свих претходних година и за све заједничке побједе за Републику Српску.

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"Препустити процесе онима који су недорасли и несигурни значи назадовање Републике Српске. Наш посао је чувати Српску и одбранити њен капацитет на домаћем плану, кроз развој, кроз бригу за човјека. Заједно са Савом Минићем и предсједником Милорадом Додиком, на свим позицијама на којима је био, а и са мном, Српска има будућност", рекла је Цвијановићева.

Она је поручила да је Република Српска светиња српског народа.

Цвијановићева је подсјетила да је српском народу над вратом висило наметање закона о имовини од Кристијана Шмита, те да је Додик то спријечио.

Цвијановићева је нагласила да су потребе људи на првом мјесту и да је најбитнија потреба сигурна Република Српска.

(СРНА)

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

Гацко

Избори 2026

Коментари (2)

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