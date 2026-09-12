Цвијановић: СНСД странка која доноси одговорне одлуке

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је данас у Гацку да ће глас за СНСД на изборима значити обезбиједити стабилност институција и могућност представљања Републике Српске на најбољи начин.
Цвијановићева је на предизборној трибини "Разговор са грађанима" рекла да је СНСД партија која доноси одговорне одлуке и да је најодговорнија одлука изабрати Саву Минића за предсједника Републике Српске.
Она је исказала увјерење да ће Гацко дати велики допринос побједи на овогодишњим изборима, те захвалила активистима СНСД-а на преданом раду свих претходних година и за све заједничке побједе за Републику Српску.
Република Српска
"СНСД и Милорад Додик скинули окове се Републике Српске"
"Препустити процесе онима који су недорасли и несигурни значи назадовање Републике Српске. Наш посао је чувати Српску и одбранити њен капацитет на домаћем плану, кроз развој, кроз бригу за човјека. Заједно са Савом Минићем и предсједником Милорадом Додиком, на свим позицијама на којима је био, а и са мном, Српска има будућност", рекла је Цвијановићева.
Она је поручила да је Република Српска светиња српског народа.
Цвијановићева је подсјетила да је српском народу над вратом висило наметање закона о имовини од Кристијана Шмита, те да је Додик то спријечио.
Цвијановићева је нагласила да су потребе људи на првом мјесту и да је најбитнија потреба сигурна Република Српска.
(СРНА)
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