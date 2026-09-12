"СНСД и Милорад Додик скинули окове се Републике Српске"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је вечерас у Гацку да је СНСД-а на челу са Милорадом Додиком скинуо окове са Републике Српске.
Минић је рекао да не жели да набраја пројекте који су завршени и покренути у Гацку и осталим локалним заједницама у Српској, али да је јасно куда Република Српска иде.
"Влада је директно из буџета подржала локалне заједнице са 611 милиона КМ. Нисмо заобишли ни Гацко, ни мој Шамаца, ни Бијељину, ни Требиње, ни било коју општину", истакао је Минић на предизборној трибини "Разговор са грађанима".
Минић је током разговора са грађанима указао на дјеловање предсједника Милорада Додика и на међународном плану.
Република Српска
Минић о путу Сарајево-Фоча: Инсистираћу да се радови изводе максималном динамиком
"Када оде у Русију, њему се враћају са предсједниче. Када оде у Израел, обраћају му се са предсједниче и онда ови овдје питају што га тако зовемо. Зато што је он предсједник свих нас и остаће то", поручио је Минић.
Минић је рекао да у част свих који су живот дали за Републику Српску српски народ не смије дозволити да се врати неки други Кристијан Шмит и српском народу намеће било шта.
Минић је поздравио и захвалио и коалиционим партнерима и истакао снагу јединства, преноси Срна.
Република Српска
Цвијановић из Фоче поручила: До побједе
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч13
Република Српска
5 ч2
Најновије
Најчитаније
21
17
20
58
20
43
20
23
20
20
Тренутно на програму