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"СНСД и Милорад Додик скинули окове се Републике Српске"

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12.09.2026 18:24

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Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.
Фото: СРНА

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је вечерас у Гацку да је СНСД-а на челу са Милорадом Додиком скинуо окове са Републике Српске.

Минић је рекао да не жели да набраја пројекте који су завршени и покренути у Гацку и осталим локалним заједницама у Српској, али да је јасно куда Република Српска иде.

"Влада је директно из буџета подржала локалне заједнице са 611 милиона КМ. Нисмо заобишли ни Гацко, ни мој Шамаца, ни Бијељину, ни Требиње, ни било коју општину", истакао је Минић на предизборној трибини "Разговор са грађанима".

Минић је током разговора са грађанима указао на д‌јеловање предсједника Милорада Додика и на међународном плану.

Саво Минић

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"Када оде у Русију, њему се враћају са предсједниче. Када оде у Израел, обраћају му се са предсједниче и онда ови овд‌је питају што га тако зовемо. Зато што је он предсједник свих нас и остаће то", поручио је Минић.

Минић је рекао да у част свих који су живот дали за Републику Српску српски народ не смије дозволити да се врати неки други Кристијан Шмит и српском народу намеће било шта.

Минић је поздравио и захвалио и коалиционим партнерима и истакао снагу јединства, преноси Срна.

Жељка Цвијановић

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Тагови :

Саво Минић

Милорад Додик

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Избори 2026.

Избори 2026

Република Српска

Коментари (1)

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