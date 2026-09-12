Прича о српским жртвама стигла до великог броја грађана Рима

Аутор:Сретен Рајилић
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Српско страдање дио је слике Рима. Од 7. до 13. септембра и у оквиру ове међународне дигиталне кампање садржаји Меморијалног центра Републике Српске приказују се на више локација у италијанској престоници, у дијелу града који обухвата Трастевере, Маркони, Монте Верде и Ђаниколо, као и на Виа Грегорио сетимо, у близини Ватикана.
"У тренутку када се на српски народ врше политички притисци, посебно је важно да се наш глас чује и изван граница наших простора. Једноставно, не смијемо да дозволимо да било ко у свијету одређује које ће жртве бити поменуте, а које прећутане, и да политичке одлуке и политички притисци постану замјена за чињенице", рекао је Денис Бојић, директор Меморијалног центра Републике Српске
Током седам дана, прича о српским жртвама стиже до великог броја грађана Рима, али и туриста из различитих дијелова свијета који свакодневно пролазе овим локацијама. Излазак изван граница српског простора један је од кључних циљева кампање. Балкан je географски веома близу Италији, али је познавање онога што се догодило деведесетих у италијанској јавности далеко од тог географског сусједства. Управо због тога рад Меморијалног центра има посебан значај. Посебно треба напоменути српске цивилне жртве о којима се након рата говорило мало.
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"Рат у бившој Југославији био је једна од најтрагичнијих и најкрвавијих страница у новијој европској историји. Страница о којој у Италији и даље често знамо премало. Сада, скоро тридесет година касније, можда је дошло вријеме да са веће дистанце, из историјски утемељене перспективе погледамо оно што се догодило на Балкану, који нам је географски тако близу, али тако далеко од знања, од свијести италијанске јавности", рекао је Лоренцо Бернаскони, истраживач у Фондацији Макијавели.
Међународна дигитална кампања "Упознајте српско страдање" у Риму траје до 13. септембра. Након Њујорка и Беча, италијанска престоница постала је нова важна тачка у настојању Меморијалног центра да причу о српском страдању изнесе пред европску и свјетску јавност. Ова кампања се реализује уз подршку Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
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