Значајна улагања Владе у школе широм Републике Српске

Аутор:Сања Трифковић
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Око 800 000 КМ у протеклих неколико година уложила је Влада Републике Српске у објекте ОШ "Вук Караџић" у Бијељини. Помоћ при изградњи и опремању подручне школе у Бијељини, подручне школе у Амајлијама, као и за централну школу. Овог љета радило се на реконструкцији крова на објекту централне школе.
"Санација кровне конструкције старог дијела објекта која је као што и сами можете да видите, објекат се налази иза мене, завршена и прије почетка школске године и ученици су од 1.септембра ушли у објекат гдје су сада потпуно безбједни и неће морати да размишљају, да ли ће прокишњавати кров и име су обезбијеђени и сви оптимални услови за реализацију васпитно образовног програма", рекао је Предраг Рачановић, директор ОШ "Вук Караџић", Бијељина.
378 ученика распоређено је у пет подручја рада у средњошколском центру у Угљевику. Нову школску годину дочекали су са климама, уређенијим учионицама, а ускоро стиже и нови кров.
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"Из кабинета предсједника Републике Српске добили смо 60 817 КМ, из тих средстава урадили смо комплетну реконструкцију мокрог чвора, климе за све учионице, ламинат за све учионице на спрату и неколико у приземљу. Из Министарства просвјете одобрена су средства за санацију крова, тендер је у току. Урадили смо из наших средстава реконструкцију централног гријања, замијенили смо све радијаторе и скоро све цијеви и очекујемо и једну велику донацију за промјену цијелог школског намјештаја", рекла је Весна Лакић, директор ЈУ СШЦ "Михаило Петровић Алас", Угљевик.
50 000 КМ Министарство просвјете и културе издвојило је и за средњошколски центар "Вук Караџић" у Лопарама који тренутно похађају 124 ученика. У току су радови на мокром чвору.
"За потребе санације мокрих чворова у просторијама за ученике. У питању су радови који су у току и обухватају замјену канализационих извода и развода, водоинсталатерске радове, замјену плочица зидних и подних као и замјену столарије у тим просторијама. За ученике то значи много јер су мокри чворови у тим просторима стари већ 50 година", рекла је Живана Васић, в.д. директора СШЦ "Вук Караџић", Лопаре.
Ово су само нека од школских објеката у чију је санацију и реконструкцију Влада РС и ресорно министарство ове године усмјерила значајна средства, што показује јасну опредијељеност за стварање бољих услова за ученике и наставнике широм Републике Српске.
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