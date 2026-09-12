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Спаковао кофере и чекао приватни авион: Мислио да је у вези са популарном пјевачицом

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12.09.2026 20:14

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Пјевачица Селин Дион
Фото: Tanjug

Један Белгијанац је потрошио око 10.000 евра вјерујући да је у емотивној вези са канадском пјевачицом Селин Дион, док је заправо био жртва љубавне преваре на интернету.

Слао новац особи која се представљала као Селин

Карла, ћерка превареног човјека, рекла је да је њен отац редовно слао новац особи која се путем порука представљала као Селин Дион и тврдила да је у финансијским потешкоћама, преноси телевизија БФМ.

Према њеним ријечима, новац је слао у виду поклон-картица у вриједности од 200 до 300 евра, које је куповао у трго

винском ланцу Карфур.

"Уочи Нове године 2025. мој отац је цијели дан сједио испред улазних врата, са спакованим коферима", рекла је Карла, наводећи да је очекивао да таксијем оде на аеродром, одакле је приватним авионом наводно требало да буде пребачен у САД.

Нико није дошао

"Сам је платио читаво богатство. Наравно, нико није дошао", додала је она.

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Породица је покушала да га убиједи да је ријеч о превари, али без успјеха.

Карла је навела да је њен отац преварантима слао и личне податке чланова породице, укључујући фотографије, адресе и информације о унуцима.

"Због тога се не осјећамо безбједно", закључила је она.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Селин Дион

Пјевачица

превара

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