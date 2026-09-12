''Абортирала сам, била сам трудна с Томом'': Лепа Лукић шокирала

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Лепа Лукић недавно је искрено говорила о свом приватном животу и открила да је прекинула трудноћу у 22. години.
Након њене исповијести, појавиле су се спекулације и коментари да је отац дјетета био легендарни пјевач Тома Здравковић.
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Пјевачица је, наиме, недавно искрено говорила о свом приватном животу.
"Имала сам 22 године када сам прекинула трудноћу, мислила сам да је рано. Да сам знала не бих то урадила. Остала сам тада трудна са Томом. Мислила сам биће дјеце, као што су многе прекидале трудноће, па су послије имале дјецу, али мени се пореметило нешто и тако... Касније нисам могла више да затрудним. Послије сам лежала у болници да се испитам, одрекла сам се пјевања годину и по дана, само да бих постала мајка, јер сам патила страшно", рекла је Лепа Лукић.
Послије ове изјаве краљице народне музике, кренуле су спекулације да је Лепа Лукић остала трудна са Томом Здравковићем. Она се овим поводом огласила и то демантовала.
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"Пусти коментаре, могу они да говоре шта хоће, када бих ја то слушала, ја бих се објесила. Тома Здравковић и ја нисмо били ни у каквом односу, били смо другари. Због филма су писали да је био у односу са Силваном Арменулић, а ни то није истина. Не вријеђа ме то што причају, ја пљунем само на то", рекла је Лепа.
Краљица народне музике, Лепа Лукић, недавно је у једном подкасту отворила душу и открила до сада непознате и најболније детаље из свог приватног живота. Иако је јавност првобитно интригирала прича о томе како је на захтјев оца добила име по његовој љубавници, њене емотивне исповијести о мушкарцима који су обиљежили њен живот откривају њене највеће туге.
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Лепа је открила да је њено право име Лепава, те да иза њега стоји очева прељуба.
"Јесам крштена, мој отац је рекао куму да се зовем Лепава. Имао је швалерку која се тако звала и рекао је куму да само тако морам да се зовем", испричала је пјевачица и додала шокантан детаљ:
"Имао је швалерку, али је имао и моју мајку. Волио је и њу и моју мајку".
Лепа је признала да је њен највољенији мушкарац у животу био Душко Штрбац, са којим је провела седам година. Душко, који је био девет година млађи од ње, изненада је преминуо од излива крви у мозак у Чикагу.
Међутим, оно што ову причу чини посебно трагичном јесте чињеница да јој је ова страшна вијест била скривана.
"Ја нисам знала шта се десило, саопштили су ми да је преминуо кад је већ прошло 15 дана", изјавила је пјевачица са тугом у гласу, истичући да је он био најбољи човјек кога је упознала и који ју је неизмјерно поштовао.
Поред овог тешког и болног губитка, Лепа је доживјела и сурову издају од стране свог трећег супруга, Милана Милановића.
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Наиме, Лепа је доживјела велику трауму када је свог бившег мужа ухватила у превари, затекавши га у кревету са другом женом.
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